Biçerdöver Denetimleriyle Ürün Kaybı Önleniyor
Ulaş Tarım Müdürlüğü, hasat döneminde çiftçilerin emeğini korumak için biçerdöverleri denetliyor.
Ulaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat döneminde ürün kaybını önlemek için biçerdöverleri denetliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, çiftçilerin emeğini korumak için sezon boyunca denetimlerin devam edeceğini söyledi.
Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Doğan, "Kurallara uyulmasını sağlamak için tarlalarda biçerdöverleri denetliyoruz. Operatör belgelerini kontrol edip, yangın konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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