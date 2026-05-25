Bıçkı Makinesine Kapanan El: 85 Yaşındaki Ramazan Ö. Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini bıçkı makinesine kaptıran mobilya atölyesi sahibi Ramazan Ö.'nün (85) serçe parmağı koptu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Musa Durmaz Sokak'taki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Ahşap kesimi yapan iş yeri sahibi Ramazan Ö., sağ elini bıçkı makinesine kaptırdı. Serçe parmağı kopan Ramazan Ö., yakınları tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından, kopan parmağı buz kalıbına konularak dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.