Biden'a Almanya'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden'a Almanya'dan Liyakat Nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden'a devem eden dostluk için Liyakat Nişanı takdim etti.

18.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ABD Başkanı Joe Biden'e sivillere verilen en yüksek Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanını verdi.

Görevde bulunduğu 4 yıl içinde ilk kez başkent Berlin'e resmi ziyarette bulunan Biden, Steinmeier tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de karşılandı.

Biden, Schloss Bellevue'ya programda öngörüldüğünden yarım saat geç geldi, ancak bunun sebebi henüz açıklanmadı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayan Biden için askeri tören düzenlendi.

Konuğu ile baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Steinmeier daha sonra kendisine sivillere verilen en yüksek Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Özel Derece Büyük Haçı" takdim etti.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, 50 yıl boyunca yaptığı tüm görevlerde Alman-Amerikan dostluğunu ve transatlantik birliğini şekillendirdiği ve güçlendirdiğinden dolayı Biden'ın liyakat nişanı ile onurlandırıldığını ifade etti.

ABD ile olan dostluğunun Almanya için hem güvenlik hem de demokrasi açısından önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, bunun böyle olmaya devam edeceğini belirtti.

Steinmeier, ilişkilerde tüm iniş ve çıkışlara rağmen transatlantik bağına sıkı sıkıya ve tereddütsüz bağlı kaldıklarını vurguladı ve Biden'in, ABD başkanı seçildiğinde Avrupa'nın transatlantik ittifaka olan umudu bir gecede yeniden tesis ettiğini dile getirdi.

Ancak bir yıl sonra Ukrayna- Rusya savaşının başladığını anımsatan Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece bir ülkeye değil, Avrupa'nın barış ilkelerine de saldırdığını savundu.

Biden: "Nişanın benim için büyük anlamı var"

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı konuşmada kendisine verilen nişandan ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sözlerinden dolayı olağanüstü bir şekilde etkilendiğini belirterek, "Bu nişanın benim için büyük anlamı var." dedi.

Biden, doğduğu dönemde Almanya ve ABD'nin savaş halinde olduğunu belirterek, daha sonra genç bir senatör olarak Batı Berlin'i ziyaret ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, Almanya ve ABD'nin "Ukrayna'da demokrasiyi" desteklemek için aynı safta olduğunu söyledi.

Biden, "Ukrayna'nın galip gelmesini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yorulmak bilmeden çalışan Almanya hükümetindeki tüm liderlere teşekkür etmek istiyorum. NATO her zamankinden daha güçlü ve birlik halinde." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Biden, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa kavuşana ve bu sayede insanlık onuru bir kez daha galip gelene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

ABD Başkanı Biden'in ziyareti kapsamında büyük güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezindeki bir çok cadde trafiğe kapatıldı. Havada helikopterler, yerde çok sayıda polis ve Spree Nehr'inde polis botları görev yaptı. Hava trafiği kapatıldı, bazı binalara kesin nişancılar yerleştirildi.

Biden, 1993'te George H. W. Bush'tan sonra bu nişanı alan ikinci ABD Başkanı oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Walter Steinmeier, Joe Biden, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, berlin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'a Almanya'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'a Almanya'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.