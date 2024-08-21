Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun - Son Dakika
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Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi. Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini yeniden düzenlediği ve Çin tehdidine odaklandığı, gizli bir belgede bu talimatın yer aldığı belirtildi.

21.08.2024 01:16  Güncelleme: 08:33
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New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini ileri sürdü.

BIDEN'DAN "ÇİN'LE NÜKLEER ÇATIŞMALARA HAZIR OLUN" TALİMATI

ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. New York Times (NYT) gazetesi, mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını öne sürdü. Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanının Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.

Biden, Amerikan Ordusuna Koordineli Nükleer Çatışmalara Hazırlanma Talimatı Verdi
ABD Başkanı Joe Biden

BIDEN SESSİZ KALDI

Haberde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi. Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı.

Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı. Vaddi'nin "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, daha önce Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.

Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • VURKAÇOĞLU: Bir dakkika sonra sor ne talimat verdin diye hatırlamaz yanlışlıkla 3. dünya savaşı çıkartmasa bari ..Hava ile tokalaşan adamdan herşey beklenir :)) 44 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ABD dunyanin teminatidir, yoksa herkes torunları ni, çocuklarını, neden ABD vatandaşı yapsın DEGILMI AMA 3 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ağzı açık uyuyakalmiş bu 10 1 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Orduda hehe dedi gecti zaten . 2 1 Yanıtla
  • Ali tekeş: Putin sen ne yapar biliyormusun 1 2 Yanıtla

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