Biden'ın Oğlu için Af Tepki Topladı

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ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının yarısından fazlası, ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affetmesini olumsuz karşılıyor.

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, ABD vatandaşlarının yarısından fazlası Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı affetmesini doğru bulmazken, vatandaşların sadece yüzde 22'si Biden'ın bu kararını onaylıyor.

Onay oranı Demokratlar arasında yüzde 38'e yükselirken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Biden'ın kararına karşı olduklarını belirtiyor.

Anket, 5-9 Aralık tarihleri arasında 1251 yetişkinle yapıldı.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık'ta oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.