Biden'ın Oğluna Affı Eleştirildi - Son Dakika
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Biden'ın Oğluna Affı Eleştirildi

Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ı affetti; Demokratlar bu kararı partilerine zarar verdiği için kınadı.

03.12.2024 19:18
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NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetmesi, Demokrat Partili yetkililer tarafından da eleştirildi.

Demokrat Partili bazı Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Biden'ın oğlu için pazar günü açıkladığı af kararını, "Partiye zarar verdiği" gerekçesiyle kınadı.

Colorado eyaletinin Demokrat Senatörü Michael Bennet, X platformundaki paylaşımında, "Başkan Biden bu kararıyla, kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu ve Amerikalıların adalet sisteminin herkes için adil ve eşit olduğuna olan inancını daha da aşındırdı." ifadesini kullandı.

Biden'ın oğlu için aldığı af kararının "yanlış" olduğunu belirten Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Stanton da "Bu, siyasi amaçlı bir kovuşturma değildi. Hunter suç işledi ve akranlarından oluşan bir jüri tarafından mahkum edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Landsman ise "Bir baba olarak anlıyorum ancak insanların kamu hizmetine tekrar güvenmesini isteyen biri olarak, bu bir dezavantaj." dedi.

Demokrat Senatör Peter Welch, yaptığı açıklamada affın "akılsızca" olduğunu söylerken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Jason Crow, Marie Gluesenkamp Perez ve Colorado Valisi Valisi Jared Polis de affı kınayan isimler arasında yer aldı.

Trump, Biden'ın kararına Kongre baskını tutukluları üzerinden cevap vermişti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki göstermişti.

Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutuklananları oğlu Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung da bir açıklamasında, "Başkan Trump'a karşı başarısız cadı avları, Demokratların kontrolündeki Adalet Bakanlığı ve diğer radikal savcıların adalet sistemini silahlandırmaktan suçlu olduğunu kanıtladı." yorumunda bulunmuştu.

Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.

Hunter Biden, ABD tarihinde ilk kez, görevdeki bir başkanın oğlu olarak hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve suçlu bulunmuştu.

Kaynak: AA

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