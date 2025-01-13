Biden ve Katar Emiri'nden Gazze'de Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Biden ve Katar Emiri'nden Gazze'de Ateşkes Vurgusu

Biden ve Şeyh Temim, Gazze'de ateşkes için acil çözüm ve insani yardımların önemi üzerinde durdu.

13.01.2025 22:16
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ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik son durum ele alındı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki telefon görüşmesinde Gazze'deki son durum değerlendirildi.

Açıklamaya göre Biden ile Şeyh Temim, Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasına ulaşılması gerektiği konusunda mutabık kalırken, ateşkes anlaşmasıyla birlikte esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesi ile ilgili başlıkları ele aldı.

Katar'ın Gazze'de ateşkes sürecinde gösterdiği liderliği takdir ettiğini belirten Biden, ABD ile Katar'ın bu konudaki ortak çabalarının süreceği mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden ve Katar Emiri'nden Gazze'de Ateşkes Vurgusu - Son Dakika

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