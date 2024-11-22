Biden ve Macron'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Biden ve Macron'dan Telefon Görüşmesi

Biden ve Macron, İsrail-Lübnan ateşkesi ve Ukrayna'daki durumu görüştü.

22.11.2024 22:46
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ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında muhtemel ateşkes sürecini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Macron telefonda görüştü.

İki lider, başta İsrail ile Lübnan arasında olası bir ateşkesin nasıl sağlanabileceği ve Ukrayna'daki savaşın gidişatı olmak üzere birçok bölgesel ve küresel meseleyi ele aldı.

ABD-Fransa ilişkilerinin de kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede Biden ile Macron, özellikle uluslararası meseleler konusunda yakın irtibat halinde olacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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