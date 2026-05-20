Biga'da Afet Haberleşme Merkezi Kuruldu

20.05.2026 15:53
Biga Belediyesi ve ANARAD işbirliğiyle kurulan merkez, afet anlarında kesintisiz iletişim sağlayacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, olası afetlerde kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla Biga Belediyesi ile Anadolu Radyo Amatörleri Derneği (ANARAD) Biga Şubesi işbirliğinde kurulan Afet Haberleşme Merkezi faaliyete başladı.

Balıkkaya ve Şehir Parkı'nda bulunan istasyonları sayesinde, afet anlarında genel iletişim altyapılarının zarar görmesi durumunda merkez üzerinden kesintisiz haberleşme imkanı sunulacak.

Proje kapsamında ilk etapta mahalle muhtarlarına teslim edilen 10 el telsiziyle, iki ayda bir düzenli olarak koordinasyon ve hatırlatma tatbikatları gerçekleştirilecek.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen, deprem gibi afet durumlarında alternatif kanalların önemine dikkati çekti.

Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Muhtarlarımız bu sistemin içerisinde aktif olarak rol alacaklar. Kendileri ayrı bir kanal üzerinden iletişimde kalabilmek adına güncel eğitimleri de yapabilmek için bu sistemin bir parçası olacaklar. Burada hazırlıklı olmaya devam ediyoruz. Umarım kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

ANARAD Temsilcisi Nuri Alper Çamlıbel ise telsiz hobisini 20 yıldır yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Çamlıbel, "En kritik anlarda dijital iletişimin kesildiği anlarda biz bu merkezden iletişimi sağlayabileceğiz. Çok önemli bir konu. İlk etapta 10 el cihazımız muhtarlarımızda olacak. Onlar mahalleleri en iyi bilenler. Telefondan daha çabuk iletişim sağlayabileceğiz. İki ayda bir tatbikat yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

