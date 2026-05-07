Biga\'da Bilim Fuarı ve Etkinlikler

Biga İÇDAŞ Fen Lisesi tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın 12'ncisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

"Merak et, keşfet, bilimle inşa et" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda 13 farklı tematik alanda hazırlanan 19 özgün proje, 73 öğrenci ve 16 danışman öğretmenin katılımıyla sergilendi.

Okul Müdürü Fikret Can, fuarın açılışında konuşma yaptı.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Törene Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan ve diğer ilgililer katıldı.

Okul bahçesinde "Yaşam Becerileri Atölyesi" kuruldu

Sakarya İlkokulunda sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki yıl boyunca düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelirle "Yaşam Becerileri Atölyesi" kuruldu.

Okul öğretmenleri Öznur Afyonlu ve Filiz Sezgin koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde, gönüllü öğrenci ve velilerin katılımıyla okul bahçesinde "Yerli Malı Pazarı" oluşturuldu.

Veli ve öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladıkları ürünlerin satışından elde edilen birikim, öğrencilerin pratik eğitim alabileceği bir merkeze dönüştürüldü.

Atölyenin açılışına Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan katıldı.

Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Biga ilçesinde, Biga Doğa Dostları Topluluğu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Abdiağa Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Adventure 17 Kulüp Başkanı Sedat Çakır, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Şen, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından geleneksel Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla program başladı.

Çeltik üreticileri temsilcisi seçildi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapılan Biga Çeltik Komisyonu Çiftçi Temsilciliği seçini 182 oy alan Vahit Dağ kazandı.

Mevcut Komisyon Üyesi Taner Kömürcü'nün istifasının ardından boşalan komisyon üyeliği için Biga TSO toplantı salonunda seçim gerçekleştirildi.

Seçimde Mutlu Tutan, Vahit Dağ, Arif Harmancı ve Şahan Atakan Deniz çiftçi temsilciliği için yarıştı.

Kullanılan 467 oydan birinin geçersiz sayıldığı oylama sonucunda, Vahit Dağ 182 oy alarak rakiplerini geride bıraktı. Diğer adaylardan Mutlu Tutan 165, Arif Harmancı 81 ve Şahan Atakan Deniz ise 38 oy aldı.