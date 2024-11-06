KONTROL ALTINA ALINDI
Biga ilçesi Çiçeklidede mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman dışı alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Biga'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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