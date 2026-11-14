Biga Kaymakamlığı MEBİ\'deki LGS ve YKS denemelerini basıp ücretsiz ulaştırıyor

Çanakkale'nin Biga Kaymakamlığı, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital eğitim platformu MEBİ'de yer alan LGS ve YKS denemelerini basılı kitapçık haline getirerek öğrencilere ücretsiz dağıtıyor.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan'ın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Kaymakamlık tarafından ofset baskı sistemi kuruldu.

MEBİ platformunda 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilere ve mezunlara yönelik??????? hazırlanan deneme sınavları ve optik cevap formları, Bakanlığın takvimine uygun olarak basılıyor. Kitapçıklar, okullara ücretsiz ulaştırılıyor.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı açıklamada, uygulamayla öğrencilerin kaliteli deneme sınavlarına ücretsiz ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

MEBİ'de uzmanlar tarafından hazırlanan soruların Kaymakamlık tarafından basılarak okullara teslim edildiğini belirten Kayabaşı, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin aynı denemeleri eş zamanlı çözdüğünü ifade etti.

Sınavların ardından sonuçların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini aktaran Kayabaşı, okul, sınıf ve branş bazında yapılan analizlerle öğrencilerin başarılı ve geliştirilmesi gereken alanlarının belirlendiğini kaydetti.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda okul ve zümre toplantıları düzenlendiğini bildiren Kayabaşı, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilerin merkezi sınavlara daha iyi hazırlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Önceki yıllarda farklı kaynaklardan temin edilen denemelerin farklı zamanlarda uygulanabildiğini belirten Kayabaşı, MEBİ'deki soruların Bakanlık denetiminde hazırlanmasının eğitim sürecine katkı sağladığını vurguladı.

Kayabaşı, uygulamanın öğrencilerin sınavlara hazırlanmasının yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının takibine de katkı sunduğunu belirterek, velilerden ve eğitimcilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.