BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. Erkılınç, demokratik bir toplumun inşasının ve gelişerek varlığını sürdürebilmesinin ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkün olduğunu belirtti. Türk medyasının ülkedeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olduğunu vurgulayan Erkılınç, Basın İlan Kurumunun Türk medya sektörünün yeniliklere öncülük ettiğini ve medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlığını koruduğunu ifade etti.

23.07.2024 13:29
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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

BİK'ten yapılan açıklamada kutlama mesajına yer verilen Cavit Erkılınç, demokratik bir toplumun inşasının ve gelişerek varlığını sürdürebilmesinin ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkün olduğunu belirtti.

Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesinin farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyeti olduğunu vurgulayan Erkılınç, "Geçmişten günümüze atlattığı tüm badirelere rağmen milletimizin ortak sesi olabilmeyi başaran Türk medyası, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erkılınç, Basın İlan Kurumunun, içinde bulunduğu toplum adına denetleme görevini yerine getirirken, mesleki sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, sağlıklı ve doğru bilgilendirmede bulunan Türk medyasının en önemli destekçisi ve güvencesi olduğunu kaydetti.

"BİK, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük ediyor"

Cavit Erkılınç, kurum aracılığıyla fikir ve içtihat farkı gözetmeksizin objektif ölçütlerle dağıtımı gerçekleştirilen resmi ilan ve reklamların, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını koruduğu kadar, mesleki devamlılık ve meslek emekçilerinin sosyal hakları yönüyle de hayati nitelikte olduğunu ifade etti.

Basın İlan Kurumunun dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük ettiğini aktaran Erkılınç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını medyamız açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yeni dönem ailemize güçlü aktörlerin katılmasını sağlamakla kalmamış, çok sesliliğin artmasına, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinde niteliğin gelişmesine katkı sunmuştur. Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi, milletimizin ortak değerlerine saygılı, milli menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

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