BİK'in Adana'daki 15. mevzuat eğitimine altı ilden basın temsilcileri katıldı - Son Dakika
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BİK'in Adana'daki 15. mevzuat eğitimine altı ilden basın temsilcileri katıldı

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BİK Adana Bölge Müdürlüğünün 15. Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi, Çukurova Kalkınma Ajansı salonunda altı ilden basın temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Programda resmi ilan ve reklam süreçlerindeki mevzuat yükümlülükleri ele alındı, uygulama birliğinin önemi vurgulandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğünce "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi"nin 15'incisi düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programa Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'deki gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Programda, gazete ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımlama süreçlerinde mevzuat gereğince yerine getirmeleri gereken yükümlülükler değerlendirildi.

BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, yaptığı konuşmada, eğitimlerin basın kuruluşları için önemli olduğunu söyledi.

Kurum olarak dijitalleşmeyi yakından takip ettiklerini belirten Oranlı, şöyle konuştu:

"Hizmetlerimizi ve teknolojik altyapımızı geliştirirken basın kuruluşlarımızın yeni döneme uyum sağlamasını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada mevzuatın doğru anlaşılması ve uygulama birliğinin sağlanması ayrı bir önem taşıyor. Eğitimimizde de mevzuat hükümlerini uygulamadaki pratiklerle ele almayı, karşılaşılan tereddütleri gidermeyi ve sizlerin sahadaki deneyimlerinizden yararlanmayı amaçlıyoruz."

Programda, Denetim ve İlan Müdürlüğünde görevli Selen Efe ve Serhat Kılıç da katılımcılara sunum yaptı.

Kaynak: AA
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