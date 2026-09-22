BİK Samsun Bölge Müdürlüğü personeli Atakum'da Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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BİK Samsun Bölge Müdürlüğü personeli Atakum'da Kızılay'a kan bağışında bulundu

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BİK Samsun Bölge Müdürlüğü personeli Atakum\'da Kızılay\'a kan bağışında bulundu
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BİK Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları, Kızılay'ın Atakum Kaymakamlığı'nda düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, kan bağışının sürekli ihtiyaç olduğunu ve kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılayın kan stoklarının güçlendirilmesi ve düzenli kan bağışının teşvik edilmesi amacıyla Atakum Kaymakamlığı hizmet binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay ekiplerinin gönüllü bağışçılardan kan kabul ettiği kampanyaya BİK Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları da katılarak kan bağışında bulundu.

BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, kan bağışının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Düzenli kan bağışının ihtiyaç sahiplerine umut olduğuna işaret eden Engin, kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Engin, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bir kişinin yapacağı kan bağışı, ihtiyaç duyulduğunda başka bir insanın hayatına dokunabilir. Türk Kızılayın bu anlamlı kampanyasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
KızılaySamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: BİK Samsun Bölge Müdürlüğü personeli Atakum'da Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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