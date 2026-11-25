Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), basın sektöründe sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığın artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, tören BİK Genel Müdürlüğünde düzenlendi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından protokol imzalandı.

Protokol ile resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete, internet haber sitesi ve dergilerin imtiyaz sahipleri, ortakları, temsilcileri ve çalışanlarının patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret konularında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda basın sektörünün sınai mülkiyet hakları alanındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerinde hizmet sunulması ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi ve dokümanlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

İşbirliği kapsamında basın mensupları ve BİK personeline yönelik eğitimlerin yanı sıra seminer, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

İki kurumun ortak projeler geliştirmesi, bilgi ve doküman paylaşımını artırması, iletişim fakültesi öğrencilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmesi de protokol kapsamında yer alıyor.

"Basınımızın gelişimine farklı boyutlarıyla katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, kurumun basına yönelik faaliyetlerini yalnızca resmi ilan ve reklam destekleriyle sınırlı görmediklerini, sektörün ihtiyaçlarını geniş bir perspektifle ele alarak gelişimine katkı sunacak farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bilgiye erişim, mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin bu yaklaşımın önemli parçaları olduğunu ifade eden Çay, üretimin ve özgün fikirlerin değer kazandığı günümüzde sınai mülkiyet haklarının basın sektörünün de bilgi ve farkındalık sahibi olması gereken önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Çay, TÜRKPATENT ile imzaladıkları protokolün eğitim ve bilgi paylaşımını geliştiren, ortak projelere zemin hazırlayan verimli bir işbirliğine dönüşeceğine inandığını vurgulayarak, basının gelişimine farklı boyutlarıyla katkı sağlayacak işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye, sınai mülkiyet alanında dünyada ilk 10 ülke arasında"

TÜRKPATENT Başkanı Durak ise Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında önemli başarılara imza atarak küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını, patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Bu başarıların daha ileriye taşınması için sınai mülkiyet bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasına önem verdiklerine dikkati çeken Durak, protokolle basın sektöründe bu alandaki farkındalığın artırılmasını, ihtiyaçların belirlenmesini ve sektöre yönelik hizmetlerin geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Durak, basın mensuplarına patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştireceklerini, iletişim fakültesi öğrencilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

TÜRKPATENT'in sınai mülkiyet ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurumlar arası işbirliklerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirten Durak, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine, BİK Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş, TÜRKPATENT Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Salih Koca ve birim müdürleri ile kurum yetkilileri katıldı.