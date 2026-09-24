Bilal Bilici, fıstık fiyatı 60-70 liraya düşünce TMO'dan fındık benzeri sistem istedi - Son Dakika
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Bilal Bilici, fıstık fiyatı 60-70 liraya düşünce TMO'dan fındık benzeri sistem istedi

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Bilal Bilici, fıstık fiyatı 60-70 liraya düşünce TMO\'dan fındık benzeri sistem istedi
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YENİ Partili Bilici, fıstıkta verim artışına rağmen fiyat düşüşünün üreticiyi zorladığını belirterek TMO'ya fındık benzeri alım sistemi çağrısı yaptı. Adana'da 2026 hasadının ilk döneminde kilogramı 100-110 lira olan fıstık, üreticilere göre son dönemde 60-70 liraya geriledi.

(ANKARA) – YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'da yer fıstığı üretiminde bu yıl yaşanan verim artışına rağmen ürün fiyatlarının gerilemesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Adanalı ve Çukurovalı yer fıstığı üreticilerine TMO'nun bir an önce sahip çıkması lazım. Bir fiyat endeksi ve alım sistemi oluşturması lazım, fındığa benzer bir sistem oluşturması lazım" dedi.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk sırada yer alan Adana, 2025 verilerine göre, ülke üretiminin yüzde 46,4'ünü gerçekleştirdi. 2026 hasadının ilk döneminde kilogramı 100-110 liradan alıcı bulan yer fıstığı, üreticilerin aktardığına göre, önce 85 lira seviyesine, son dönemde ise kalite ve boyutuna göre 60-70 lira seviyelerine geriledi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Adana'nın çiftçisi bu yıl yer fıstığında iyi verim aldı ama fiyat düşünce emeğinin karşılığını alamadı. Girdi maliyetleri bu kadar artmışken; özellikle mazottan tutun gübreye, tohuma, işçiliğe, elektriğe kadar bütün maliyetler her geçen gün, her geçen hafta artarken çiftçiler alın terinin, emeğinin karşılığını bugün alamamakta" değerlendirmesini yaptı.

"TMO YER FISTIĞINDA DA DEVREYE GİRMELİ"

Bilici, yer fıstığı piyasasında üreticinin ürününü güvence altında satabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Fındıkta uygulanan modele benzer bir sistemin yer fıstığında da oluşturulabileceğini ifade eden Bilici, alım kriterlerinin ve fiyat sisteminin önceden belirlenmesinin ve gerektiğinde TMO'nun piyasaya müdahil olmasının üretici açısından öngörülebilirlik sağlayacağını söyledi.

Bilal Bilici, "Nasıl fındık politikasında TMO fındık üreticilerine sahip çıkıyorsa, Adanalı ve Çukurovalı yer fıstığı üreticilerine TMO'nun bir an önce sahip çıkması lazım. Bir fiyat endeksi ve alım sistemi oluşturması lazım, fındığa benzer bir sistem oluşturması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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