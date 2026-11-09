Bilal Erdoğan Siirt\'te Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi\'ni açtı, öğrencilerle buluştu

?Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Siirt'te ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erdoğan, beraberindeki Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ile İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Erdoğan, okula kazandırılan Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan, Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Daha sonra Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek Hepimizin Siirt Sivil Toplum Buluşması" programına katılan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve bazı kurumların temsilcileri de katıldı.