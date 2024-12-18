Bilal-i Habeşi'nin Türbesi Ziyaretçileri Bekliyor

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- Bilal-i Habeşi'nin mezarı ziyaretçilerini bekliyor

Bilal-i Habeşi'nin türbesine 13 yıl sonra ilk kez Türk gazeteciler gitti

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Bilal-i Habeşi'nin (Radiyallahu Anhu) türbesi, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ilk kez Türk gazeteciler Bilal-i Habeşi'nin türbesini ziyaret etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabesi ve ilk müezzini Bilal-i Habeşi'nin türbesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Ehl-i Beyt mezarı olarak bilinen Bab el Saghir Mezarlığı'nda bulunuyor. Osmanlı döneminde yapılan türbe, Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle 13 yıldır Şam'da bulunan Müslümanlar dışında ziyaret edilemedi. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ilk kez Türk gazeteciler Bilal-i Habeşi'nin türbesini ziyaret etti. Esad rejiminin devrilmesiyle zulümden kurtarılan şehirde Bilal-i Habeşi'nin türbesi artık ziyaretçilerini bekliyor.