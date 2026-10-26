Bilecik Alpagut'ta devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Bilecik Alpagut'ta devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

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Bilecik Alpagut\'ta devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
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Bilecik merkez Alpagut köyü orman yolunda devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkez Alpagut köyü orman yolunda Hilmi E'nin (82) kullandığı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hilmi E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Bilecik MerkezJandarmaBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Alpagut'ta devrilen traktörün 82 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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