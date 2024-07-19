Bilecik Bayırköy'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Bayırköy Paşalar mevkisinde dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.???????
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