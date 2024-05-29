Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Subaşı, yapılan seçimlerde SODEMSEN Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

29.05.2024 17:02  Güncelleme: 17:11
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(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

SODEMSEN 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde yapıldı. Oağanüstü kongre ile 2027'ye kadar görev yapacak kadrolar belli oldu. Başkan Subaşı da yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Gerçekleştirilen olağanüstü kongre ve üyelik seçimi hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Üçüncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldım. Yapılan seçimlerde SODEMSEN Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek şehrimizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeye devam etmekten onur duyuyorum. Hem şehrimiz hem de sendikamız için çok güzel işlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika

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