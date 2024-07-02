Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Summer Moscow'da dereceye giren öğrenciyi ağırladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen "Summer Moscow" Uluslararası Müzik Festivali'nde 3'üncü olan Belediye Sanat Akademisi öğrencisi Batuhan Erat'ı makamında ağırladı.

Bilecik Belediyesi, sanata ilgi duyan öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Rusyada düzenlenen Summer Moscow Uluslararası Müzik Festivalin'nde 3'üncü olan Batuhan Erat ve ailesini makamında ağırlayan Belediye Başkanı melek Mızrak Subaşı, Erat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Batuhan Erat'ın dereceye girerek, şehri gururlandırdığını belirten Başkan Subaşı, ziyaret hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "27-29 Haziran'da Rusya'da düzenlenen 'Summer Moscow' Uluslararası Müzik Festivali'nde Sanat Akademi'miz öğrencilerinden Batuhan Erat 3'üncülük elde ederek, bizleri ve şehrimizi gururlandırmıştı. Bugün, öğrencimizi belediyemizde ağırladık. Uluslararası alanda ve bu denli prestijli bir yarışmada bizlere yaşatmış olduğu gurur dolayısıyla kendisine teşekkür ederek hediyemizi verdik. Öğrencimizi ve Sanat Akademisi eğitmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Batuhan Erat ve aile üyeleri de elde edilen başarıdan duydukları mutluluğu dile getirerek, katkıları dolayısıyla Başkan Subaşı'ya teşekkür etti.

Aile üyeleri ve Sanat Akademisi Eğitmeni Saltanat Sadvakasova'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Subaşı, spor, eğitim ve gençlere yönelik tüm çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.