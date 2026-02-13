Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Atatürk İlkokulu Öğrencilerini Ağırladı

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerini belediye bahçesinde ağırladı. Subaşı, çocukların yerel yönetimlere ilişkin sorularına cevap verdi, onlarla fotoğraf çektirip, çeşitli ikramlarda bulundu.

Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na konuk oldu.

Yapılan ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerimizi belediyemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Yerel yönetimlere dair sorularıyla, meraklarıyla ve pırıl pırıl enerjileriyle belediyemize neşe kattılar. Tüm çocuklarımıza ve geleceğin bilinçli yurttaşlarını yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ise öğrencilere Tarihi Saat Kulesi önünde Bilecik ve tarihi hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet dönemi Bilecik fotoğrafları hakkında öğrencilere anlatım yapan Başkan Yardımcısı Ünver, çocukların merak ettikleri sorulara da cevap verdi. Öğretmen ve öğrenciler, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na, başkan yardımcılarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.