Bilecik Belediye Başkanı Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iftar programı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenliyor. İftar sonrası kahvehane ve iş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların taleplerini dinleyerek onlarla birlikte çay içti. Subaşı, "İftar sonrası çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.