Bilecik Belediye Başkanı, Şoför Esnafını Ağırladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ve şoför esnafını ağırladı.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ve beraberindeki konuklarını kabul eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, talep ve görüşleri dinleyerek, yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, şehir ulaşımına ilişkin vatandaşların talebini aktarırken, şoför esnafının da gündeme ilişkin konularını değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Subaşı, Oda Başkanı Selman Aydeniz ve üyelere çalışmalarında kolaylıklar diledi.