Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: "ankara'da Türkiye'yi Ortak Akılla Yöneteceğimiz Bir Dönemin Kararlılığını Paylaştık"

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşmasını Ankara'da gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da; Türkiye'yi liyakatle, şeffaflıkla ve ortak akılla yöneteceğimiz bir dönemin kararlılığını paylaştık" dedi.

Subaşı, Ankara programı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen buluşmaya katıldı. "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşmasını Ankara'da gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmada, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da hep birlikte izledik. Toplantımızda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında izleyeceğimiz yol haritasını netleştirirken; adalet, ekonomi ve sosyal politikalar başta olmak üzere atacağımız adımları değerlendirdik. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da; Türkiye'yi liyakatle, şeffaflıkla ve ortak akılla yöneteceğimiz bir dönemin kararlılığını paylaştık."

Subaşı, buluşmasının ardından belediye başkanı ve milletvekillerinden oluşan birçok isim ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.