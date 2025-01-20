Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kapalı Pazar\'ı Ziyaret Etti

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kapalı Pazar'ı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kapalı Pazar'a ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Subaşı'na Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve partililer eşlik etti.

Esnafın Kapalı Pazar ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Subaşı, burada yapılan bakım ve onarım çalışmaları hakkında esnafa bilgi verdi.