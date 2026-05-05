Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Muhtarların Talep ve Görüşlerini Dinledi

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarları dinleyerek, talep ve görüşleri not aldı.

Subaşı, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarları dinleyen Subaşı, taleplerin çözümü için ilgili yetkililere talimat verdi.

"Muhtarlarımızla güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Subaşı, "Mahallelerimizin sesi olan kıymetli muhtarlarımızla güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantıda; mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdik" dedi.

Çınar da buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, katkılarından dolayı Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.