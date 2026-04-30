Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 16:53  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeniden Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanlığı'na seçildi. İki yıllık görev süresince yürütülen çalışmaları anlatan Subaşı, "Kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem müdahale kabiliyetimizi artırdık hem de kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullandık. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmaların sahaya yansımalarını da görmeye başladık" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, yeniden Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği Başkanlığı'na seçildi. İl genelinde su altyapısını adım adım güçlendirdiklerini belirten Subaşı, yeni dönemde de Bilecik ve ilçeleri için kaliteli ve sağlıklı suyun ulaştırılabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

"Bir yandan sorunları giderirken diğer yandan alternatif su kaynaklarına ulaştık"

Gerçekleştirdikleri bakım ve yenileme çalışmalarıyla altyapının güçlendiğini belirten Subaşı, "Bilindiği üzere ilimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karasu ana isale hattı, yalnızca Bilecik merkez için değil, tüm ilçelerimiz için hayati öneme sahip bir altyapıdır. Ancak bu hat, yapıldığı günden bu yana hem yapısal sorunlar hem de yıllar içinde yeterli bakımın yapılamaması nedeniyle sık sık arızalarla gündeme gelmiş; bu durum da vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen su kesintilerine neden olmuştur. Sürecin zorlu ve maliyetli olduğunun bilinciyle hareket ettik; ancak hiçbir zaman bu sorunu ertelemedik. Karasu Hattı'nda meydana gelen arızaları yalnızca gidermekle yetinmedik, her birinin kaynağını tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye odaklandık. Bununla birlikte, ilimizin su geleceğini güvence altına almak amacıyla alternatif su kaynaklarına yönelik çalışmalarımızı da eş zamanlı olarak başlattık" ifadelerini kullandı.

"Karasu hattında kalıcı çözümler sağlıyoruz"

Su kesintileri ve yapılan çalışmaların istatistiki verilerine ilişkin de bilgi veren Subaşı, "Karasu ana isale hattında kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Arızalara müdahale süresi ana hatta 72 saatten 24 saate, ara hatlarda 24 saatten 5 saate düştü. 2021 yılında 36, 2022'de 48, 2023'te 52 arıza ortalamasının ardından göreve geldiğimiz 2024-2025 yıllarında arıza ortalaması 16'ya düştü. Ayrıca 135 kilometre hattın, 232 noktasında tespit edilen tüm sorunlara çözüm ürettik" diye konuştu.

"Bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı olarak yürüttüğü çalışmalara da değinen Subaşı, "Karasu hattında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Maslak, vantuz odası, tahliye odası, hat vanası ve hat ayrım odaları yenilemeleri ile Karasu hattını yeniliyoruz. 97 adet vantuzun 80 tanesi darbesiz dinamik vantuz ile değiştirildi. Öte yandan, teknik ekipman ve malzeme eksiklerimizi büyük ölçüde gidererek bakım ve onarım süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmış olduk. Kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem müdahale kabiliyetimizi artırdık hem de kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullandık. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmaların sahaya yansımalarını da görmeye başladık. Özellikle geçtiğimiz yaz dönemi boyunca, arızaların vatandaşlarımızın günlük yaşamına etkisi önemli ölçüde azalttık, il genelinde suya erişimi daha düzenli ve kontrollü bir hale getirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:36:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.