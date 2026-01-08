Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Borçlanma Yetkisi Talebine İlişkin Bilgi Verdi - Son Dakika
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Borçlanma Yetkisi Talebine İlişkin Bilgi Verdi

08.01.2026 12:14  Güncelleme: 13:10
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediyenin borçlanma yetkisi talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. İller Bankası aşamasına geçileceğini vurgulayan Subaşı, bu sürecin belediyeye önemli rahatlık sağlayacağını belirtti.

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yılın ilk meclis toplantısında gündeme alınan borçlanma yetkisi talebine ilişkin meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirdi. Sürecin yalnızca meclis kararıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Subaşı, "Bu süreç İller Bankası aşamasıyla devam edecek. Birkaç ay sürebilir ancak belediyemizi ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

Talep edilen yetkinin hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını ayrıntılarıyla paylaşan Subaşı, bu yetkinin alınması halinde önceki yıllardan kalan AVM borcu ile Multiclear kaynaklı hacizlerin kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti. Borçlanma yetkisinin, yürürlükteki mevzuat gereği belediye bütçesinin yüzde 10'u oranında talep edildiğini belirten Başkan Subaşı, sürecin yalnızca meclis kararıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Subaşı, "Bu süreç İller Bankası aşamasıyla devam edecek. Birkaç ay sürebilir ancak belediyemizi ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

"Açılış yapmak tek başına yeterli değil"

Bilecik Belediyesi'nin yürüttüğü fiziki, sosyal ve kültürel hizmetleri anlatan Başkan Subaşı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 ayı geride bıraktık. Ancak bu süre, hepimiz için oldukça yıpratıcı geçti. Bu süreçte yaklaşık 300 milyon liralık bir yükle karşı karşıya kaldık. Buna rağmen kent lokantasını açtık, aşevimizi aktif hale getirdik. İki ayrı sokak hayvanları doğal yaşam alanı oluşturduk ve bugün yaklaşık 700 hayvan kapasitesine ulaştık. Hürriyet Mahallesi'nde Kitap Kafemiz hizmete girdi. Sosyal yardımlarımız; öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak devam ediyor. Anne Taksi ve Saygı Taksi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bir hizmeti hayata geçirmek kadar, onu sürdürülebilir kılmak da çok önemli. Açılış yapmak tek başına yeterli değil. O hizmetin devam edebilmesi için ciddi bir mali ve idari çaba gerekiyor."

"Belediyemizin rahatlamasını sağlayacak bir geçiş sürecine ihtiyacımız var"

Geçmişten devralınan Multiclear sorununa da değinen Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Multiclear'dan kaynaklı yaklaşık 70 milyon liralık bir haciz süreciyle karşı karşıyayız. Bu nedenle belediyemize ait birçok taşınmaz üzerindeki hacizler devam ediyor. Bunun yanında AVM'ye ilişkin yaklaşık 30 milyon liralık bir borç söz konusu. Talep ettiğimiz borçlanma yetkisiyle, bu yükleri azaltmayı ve hacizleri kaldırmayı hedefliyoruz. Kullanılacak kredi faiziyle birlikte bir tutar içeriyor; elbette bu durumdan memnun değiliz. Ancak AVM'nin tapularını belediyemiz üzerine almak ve süreci sağlıklı şekilde ilerletebilmek için bu adımı atmamız gerekiyor. Tapunun yarısının halen başka bir şirkette olması nedeniyle birçok konuda hareket kabiliyetimiz kısıtlanıyor. İller Bankası'nın sağlayacağı teminat mektubu, bu süreçte bizim için son derece önemli. Multiclear davası sonuçlanana kadar belediyemizin rahatlamasını sağlayacak bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. İsterdim ki bu kaynakla yayalaştırma çalışmalarını hemen başlatalım. Cumhuriyet Meydanı ve kent merkezine dair hayallerimiz var. Ancak şu an önceliğimiz; AVM sürecini tamamlamak, Multiclear kaynaklı riskleri yönetmek ve belediyemizin gelir-gider dengesini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak."

"Yaşadığımız belirsizlikler bütçemizi yıl boyunca etkiledi"

Başkan Subaşı, zorlu sürecin yanında müjdeli gelişmelerin de olduğunu belirterek, "Dokuz adet su kuyusu açtık ve yaklaşık 100 metre derinlikte çok verimli suya ulaştık. Ancak açtığımız ihaleye yüklenici çıkmadı. Bu da önemli bir sorun. Önümüzdeki günlerde yeni bir ihale süreci başlatacağız" dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni projeden bahseden Subaşı, "Nilüfer Sitesi yolu üzerinde, Meramkent'in yanında bulunan ve site sakinlerinin rahatsızlık duyduğu dolgu alanında yaklaşık 40 dönümlük bir ekolojik park çalışmasına başladık. Bu çok kıymetli bir proje.

Ayrıca şehir merkezinde kapsamlı tadilatını tamamladığımız bir noktada Etüt Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizin derslerini daha sağlıklı koşullarda çalışabilecekleri bir alan olacak. Yaşadığımız bu belirsizlikler bütçemizi yıl boyunca etkiledi. Ancak artık Cumhuriyet Meydanı ve yayalaştırma projelerimizi hayata geçireceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Başladığımızda bu güzel haberleri kamuoyuyla paylaşacağız" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

