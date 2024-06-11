Bilecik Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Cezai İşlem Uygulayacak

Bilecik Belediyesi, park ve oyun alanlarının temiz tutulması ve korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak, çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

11.06.2024 18:13  Güncelleme: 20:56
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, vatandaşları ortak alanların korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaya davet ederek, çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehirdeki park ve oyun alanlarında çevre kirliliğine dikkat çekilerek, çevrenin korunması ve temiz tutulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Açıklama şöyle:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yarınlarımızın mimarları çocuklarımızın eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla parklarımızda yenileme, düzenleme, bakım ve temizlik çalışmaları belirli takvim dahilinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımız kapsamında ayrıca yeni oyun alanlarını da mahallelerimizdeki çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeşil Bilecik'imizdeki park ve oyun alanlarının bakımı ve temizliği bizler için çok önemlidir. Bu açıdan çocuklarımız için park ve oyun alanlarını temiz tutmamız ve korumamız çok faydalı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, çevre kirliliği oluşturacak davranışta bulunmamalarını rica ediyoruz. Oyun ve park alanlarında çekirdek ve içecek kutuları gibi atıkların atılmaması, oyun grupları ve oturma banklarının da korunması en temel insani vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyenin ilgili birimleri tarafından birçok park ve oyun alanlarında günde iki kez temizlik yapılmaktadır. Ancak bu konudaki fazla mesai, hem iş gücü kaybı hem de kamu mallarının zarar görmesine yol açmaktadır. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılacak ihbarlar sonucunda çevreyi kirletenlere gerekli ceza işlemi uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika

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