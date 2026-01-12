Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Aşevi'nde Hazırlanan Yemekleri Vatandaşlara İkram Etti - Son Dakika
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Aşevi'nde Hazırlanan Yemekleri Vatandaşlara İkram Etti

12.01.2026 17:29  Güncelleme: 20:40
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sosyal destek hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemekler ulaştırdıklarını ve bu süreçte vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

(BİİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik" dedi.

Subaşı, ziyaret ettiği vatandaşlara Bilecik Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekleri ikram etti. Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Subaşı, yemeklerin lezzetli olup olmadığını sordu, talepleri aldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemeğin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildiğini hatırlatan Subaşı, "Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıllardan bu yana öğrenciler için kahvaltılık içeren beslenme çantası projesinin de sürdüğünü kaydeden Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana Beslenme Çantası projemizi de öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu projemiz kapsamında da 100'e yakın öğrencimize hazırlanan beslenme çantalarını da arkadaşlarımız her gün evlerine teslim ediyor. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak onların yanında olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

