Bilecik Belediyesi, Kandil Dolayısıyla Vatandaşlara Helva İkram Etti

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikram etti.

Bilecik Belediyesi, kandil dolayısıyla vatandaşlara helva ikramında bulundu. Dağıtıma katılan belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, vatandaşlara helva ikram ederek, kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın vatandaşlara iyi dileklerini ileten başkan yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek, talepleri dinledi.

Vatandaşlar da ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.