Bilecik Belediyesi Sinema Geceleri

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Sinema Geceleri' programı kapsamında filmler, Amfi Tiyatro'da ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat aktiviteleri kapsamında hazırlanan 'Sinema Geceleri' programında, Gölpark'ta yer alan Amfi Tiyatro'da 22 Temmuz Pazartesi günü İftarlık Gazoz, 23 Temmuz Salı günü Devrim Arabaları izleyici ile buluşurken, programda çocuklar için de filmler yer alıyor.

24 Temmuz Çarşamba Croodlar (animasyon film) ve 25 Temmuz Cuma günü ise Neşeli Ayaklar isimli animasyon filmi çocuklarla buluşacak.

Yetkililer, filmleri izlemek isteyen vatandaşlar için Atatürk Parkı üzerinden saat 19.30 ile 20.00 arasında ücretsiz ring seferleri olacağını bildirdi.