Bilecik Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği\'nde Temsil Edilecek Üyeleri Belirledi

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(BİLECİK) - Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) Bilecik'i temsil edecek üyeler belirlendi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Başkan Subaşı yönetiminde gerçekleştirilen TBB seçimlerinde üyeler belli oldu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, seçimlerin katip üyeliğini yaptı.

Üyelik için 146 seçmenin olduğu seçimlerde, bir boş oy ve 6 geçersiz oy çıktı.

Subaşı, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği Seçimi'ni gerçekleştirdik. Belediye Başkanı olarak doğal üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği'nde şehrimizi birlikte temsil edeceğimiz Asil Meclis Üyeliklerine, gerçekleştirdiğimiz seçim sonucu; Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Söğüt Belediye Başkanımız Ferhat Durgut seçilirken, Bozüyük Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Nur Turan ise yedek üye olarak seçilmiştir. Seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.