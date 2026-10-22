Bilecik Bozüyük'te operasyonda 7 aparat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu narkotik dedektör köpekleriyle araçta arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak???????" suçundan işlem başlatıldı.