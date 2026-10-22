Bilecik Bozüyük'te operasyonda 7 aparat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Bozüyük'te operasyonda 7 aparat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te jandarma ekiplerinin istihbari çalışma sonrası narkotik köpeklerle araçta yaptığı aramada uyuşturucu ve 7 aparat bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu narkotik dedektör köpekleriyle araçta arama yaptı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak???????" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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