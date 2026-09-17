Bilecik Bozüyük\'te şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bilecik Bozüyük'te şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çarşı Mahallesi'ndeki şantiyelerden elektronik cihaz çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, cihazları çaldığı öne sürülen A.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, ele geçirilen cihazlar sahiplerine teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bazı şantiyelerden elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, cihazları çaldığı öne sürülen A.K. yakalandı. Ayrıca A.K.'nin yanında su ısıtıcısı, matkap, ahşap kesici ve elektrikli testere ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ele geçirilen cihazlar ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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