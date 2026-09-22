Bilecik Bozüyük\'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Bozüyük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerince üzerinde arama yapılan şüphelide bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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