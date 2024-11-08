Bilecik Mahkemeleri Eskişehir'e Bağlandı - Son Dakika
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Bilecik Mahkemeleri Eskişehir'e Bağlandı

HSK, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerini Eskişehir yargı çevresine bağladı.

08.11.2024 02:16
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya'dan çıkartılarak Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinden çıkartılarak Eskişehir'e bağlanmasını teklif etti.

HSK Genel Kurulu, Bilecik'in coğrafi durumu, iş hacmi ve Eskişehir'e ulaşım yönünden yakınlığını göz önüne alarak yargı çevresinin, 11 Kasım'dan itibaren Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Mahkemeleri Eskişehir'e Bağlandı - Son Dakika

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