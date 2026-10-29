Bilecik Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Osmaneli Spor Salonu'nda kutlandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Osmaneli Spor Salonu'nda kutlandı

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Bilecik Osmaneli\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü Osmaneli Spor Salonu\'nda kutlandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Osmaneli Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Tören, Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla öğrenci gösterileri ve dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Spor Salonu'nda düzenlenen tören Kaymakam Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti ve geçit töreniyle sona erdi???????.

Programa Osmaneli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, İl Genel Meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatOsmaneliBilecikGüncelTörenSporSon Dakika

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