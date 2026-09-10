Bilecik Osmaneli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör ve jeneratör ele geçirilirken, haklarında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazancı köyü Alanlar mevkisinde H.O. ve C.O'yu kaçak kazı yaparken yakaladı.
Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, jeneratör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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