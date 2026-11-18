Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde koruyucu aile hizmetinin tanıtılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, koruyucu aile olmanın önemi, başvuru süreçleri ve koruyucu aile hizmet modelinin çocukların hayatına sağladığı katkılar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilecik İl Müftülüğü Vaizi Ümmühan Bayrakçı, çocuklara sahip çıkmanın, onları sevgiyle büyütmenin ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın önemine değindi.

Toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe kurum müdürlerinin eşleri ve mahalle ile köy muhtarlarının eşleri katıldı.