Bilecik Pazaryeri\'nde bariyere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

Bilecik Pazaryeri'nde bariyere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde Karaköy mevkisindeki D 650 kara yolunda motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yaralanan sürücü ve yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İ.E.K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, Karaköy mevkisindeki D 650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü İ.E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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