Bilecik Pazaryeri\'nde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü İlçe Stadı\'nda kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kara, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program, spor ve folklor gösterileriyle devam etti.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından resmigeçit töreni gerçekleştirildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.