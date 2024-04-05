Bilecik Pazaryeri'nde Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtarlık Seçimini Kazandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtarlık Seçimini Kazandı

Bilecik Pazaryeri\'nde Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtarlık Seçimini Kazandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde gazeteci Sedat Ceylan, 1 oy farkla muhtar seçildi. Ceylan, mazbatasını alarak görevine başladı ve köyün ihtiyaçlarını resmi kurumlara iletmeye devam edeceğini belirtti.

05.04.2024 20:45  Güncelleme: 20:45
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde girdiği muhtarlık yarışını 1 oy farkıyla kazanan gazeteci, mazbatasını aldı.

Gümüşdere köyünde 106 seçmenin 89'u oy kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimde geçerli 84 oyun 26'sını alan gazeteci Sedat Ceylan, 25 oy alan en yakın rakibi İbrahim Cebe'ye 1 oy fark atarak köyünün muhtarı oldu.

İlçe Kaymakamlığından mazbatasını alarak görevine başlayan Ceylan, AA muhabirine, basın mensubu olarak köyünün ihtiyaçlarını resmi kurumlara ilettiğini söyledi.

Arkadaşlarının ısrarıyla adayı olup köylülerinin teveccühüyle 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazandığını belirten Ceylan, "Bundan sonra muhtar olarak köyümün tüm ihtiyaçları için mücadele edeceğim. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri'nde Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtarlık Seçimini Kazandı - Son Dakika

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