Bilecik Pazaryeri\'nde Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtarlık Seçimini Kazandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde girdiği muhtarlık yarışını 1 oy farkıyla kazanan gazeteci, mazbatasını aldı.
Gümüşdere köyünde 106 seçmenin 89'u oy kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimde geçerli 84 oyun 26'sını alan gazeteci Sedat Ceylan, 25 oy alan en yakın rakibi İbrahim Cebe'ye 1 oy fark atarak köyünün muhtarı oldu.
İlçe Kaymakamlığından mazbatasını alarak görevine başlayan Ceylan, AA muhabirine, basın mensubu olarak köyünün ihtiyaçlarını resmi kurumlara ilettiğini söyledi.
Arkadaşlarının ısrarıyla adayı olup köylülerinin teveccühüyle 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazandığını belirten Ceylan, "Bundan sonra muhtar olarak köyümün tüm ihtiyaçları için mücadele edeceğim. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun." dedi.
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