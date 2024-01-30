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Bilecik Pazaryeri'nde İki Yeni Okul Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde İki Yeni Okul Hizmete Açılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşası tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmet verecek.

Bilecik Pazaryeri\'nde İki Yeni Okul Hizmete Açılıyor
30.01.2024 - 15:18,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşası tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmet verecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, 8'er derslikli okulları inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

İlgili kurumlara ilçeye 2 okul inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Çok şükür bugün çabalarımızın mükafatını ilçemize hizmet olarak almanın gururunu yaşıyoruz. Yaşadığımız pandemi ve depremlere rağmen hükümetimiz, eğitime verdiği önem bir kez daha gösterdi. Okullarımızda çalışmalar bitirilerek 2'nci eğitim öğretim sezonuna yetiştirildi. Çocuklarımıza depreme dayanıklı modern okulları kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, milletvekillerimiz ve Valimize halkım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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