Bilecik Pazaryeri'nde kavşakta çarpışan iki otomobilde 8 kişiden 3'ü hafif yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde kavşakta çarpışan iki otomobilde 8 kişiden 3'ü hafif yaralandı

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Bilecik Pazaryeri\'nde kavşakta çarpışan iki otomobilde 8 kişiden 3\'ü hafif yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu araçlardaki 8 kişiden 3'ü hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinden Bilecik istikametine seyir halinde olan Muhammet G. idaresindeki 41 AET 053 plakalı otomobil ile Yüksekokul Kavşağı'ndan çıkan Metehan T. yönetimindeki 16 SE 393 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişiden 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde kavşakta çarpışan iki otomobilde 8 kişiden 3'ü hafif yaralandı - Son Dakika
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