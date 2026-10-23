Bilecik Pazaryeri\'nde operasyonda kenevir tohumu bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Pazaryeri'nde operasyonda kenevir tohumu bulundu, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarmanın Demirköy köyünde narkotik dedektör köpekleriyle düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde uyuşturucu, aparat ve kenevir tohumu ele geçirildi; uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu narkotik dedektör köpekleriyle Demirköy köyünde Y.Ü'nün ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve aparat ile kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti?????" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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