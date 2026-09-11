Bilecik Söğüt'te operasyonda 1288 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltında
Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarmanın 4 adrese ve bir araca düzenlediği operasyonda 1288 doldurulmuş makaron bulundu. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1288 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O'ya ait 4 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde ve araçta yapılan aramada, 1288 doldurulmuş makaron bulundu.
Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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